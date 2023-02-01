Новый электробеспилотник грузоподъёмностью до 180 кг сможет пролетать до 320 км

Новый электробеспилотник грузоподъёмностью до 180 кг сможет пролетать до 320 кмВпечатляющие показатели
Компания Pyka создаёт весьма популярные решения в области автономных электрических авиационных технологий. Теперь же она представила Pelican Cargo — грузовой электробеспилотник.
Фото: Flypyka
Отличительной особенность устройства является грузоподъёмность, достигшая 180 кг. При этом будучи максимально загруженным, летательный аппарат способен пролететь до 320 км.
Представители компании-разработчика заявили, что они уже договорились о более чем 80 заказах с клиентами из Северной Америки и Европы.
Flypyka
В Pyka также отметили, что Pelican Cargo обеспечит значительное преимущество в скорости по сравнению с наземным транспортом и будет стоить дешевле обычных воздушных перевозок. При этом его первый коммерческий запуск намечен уже на II половину 2023 года.
На данный момент беспилотник проходит испытания на лётно-испытательном полигоне компании.