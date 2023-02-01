Новый электробеспилотник грузоподъёмностью до 180 кг сможет пролетать до 320 км

В Pyka также отметили, что Pelican Cargo обеспечит значительное преимущество в скорости по сравнению с наземным транспортом и будет стоить дешевле обычных воздушных перевозок. При этом его первый коммерческий запуск намечен уже на II половину 2023 года.

На данный момент беспилотник проходит испытания на лётно-испытательном полигоне компании.