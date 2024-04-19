Новый электролит повысит производительность литий-ионных батарей

Опубликовано 19 апреля 2024, 01:10
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Новый электролит повысит производительность литий-ионных батарейОбеспечивает быструю зарядку с широким диапазоном температур
Ученые Китайской академии наук разработали универсальный электролит с добавками, который значительно улучшает производительность литий-ионных батарей (ЛИБ). Этот новый электролит позволяет коммерческому катодному материалу LiCoO2 (LCO) работать при высоком напряжении (4,6 В) и обеспечивает быструю зарядку с широким диапазоном температур, а также демонстрирует высокую применимость к катодам с высоким содержанием никеля и свободным от кобальта.
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Ученые обнаружили, что соединение нескольких компонентов в новом электролите приводит к формированию прочных и кинетически активных межфазных границ как на катоде, так и на аноде. Эти интерфейсы, обогащенные LiF и Li3PO4, обладают высокой механической стабильностью и улучшенной ионной проводимостью.
В результате они предотвращают деградацию поверхности катода, подавляют нежелательные межфазные реакции, ускоряют кинетику реакции и смягчают образование дендритов лития даже при экстремально высоких плотностях тока. Таким образом, достигается высокопроизводительная Li-ion батарея с напряжением 4,6 В.
Результаты показали, что сохранение емкости в этом электролите составляет до 73,2%, даже при быстрой зарядке в течение 1000 циклов.