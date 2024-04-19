Новый электролит повысит производительность литий-ионных батарей

Ученые обнаружили, что соединение нескольких компонентов в новом электролите приводит к формированию прочных и кинетически активных межфазных границ как на катоде, так и на аноде. Эти интерфейсы, обогащенные LiF и Li3PO4, обладают высокой механической стабильностью и улучшенной ионной проводимостью.

В результате они предотвращают деградацию поверхности катода, подавляют нежелательные межфазные реакции, ускоряют кинетику реакции и смягчают образование дендритов лития даже при экстремально высоких плотностях тока. Таким образом, достигается высокопроизводительная Li-ion батарея с напряжением 4,6 В.

Результаты показали, что сохранение емкости в этом электролите составляет до 73,2%, даже при быстрой зарядке в течение 1000 циклов.