Новый электромобиль Tesla Cybertruck настолько мощный, что способен питать дом

Детище Илона Маска может похвастаться мощной отдачей в 11,5 кВт, превосходящей таких конкурентов, как Ford F-150 Lightning и GMC Sierra Denali EV. На заднем сиденье Cybertruck расположена удобная 240-вольтовая розетка, позволяющая без труда заряжать другие устройства. Эта инновация соответствует видению Tesla, впервые озвученному в 2020 году, - использовать возможности двунаправленной зарядки в своих автомобилях.

Пользователи могут управлять двунаправленной зарядкой через мобильное приложение Tesla, получая в реальном времени информацию об энергопотреблении и предпочтениях.