Новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 "засветился" на первых правдоподобных "живых" фото

Совсем недавно сеть “разрывала” фейковая новость о том, как будет выглядеть грядущий фитнес-браслет Xiaomi — Xiaomi Mi Band 5. К счастью, ложь была в крайне короткие сроки раскрыта и пользователи по всему миру начали ждать более правдоподобных изображений. И они наконец-то появились — Mi Band 5 все же “засветился” на подобных “живых” фото.