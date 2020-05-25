Наука и технологии
Сегодня 18:42
Новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 "засветился" на первых правдоподобных "живых" фото
Выглядит устройство… знакомо
Совсем недавно сеть “разрывала” фейковая новость о том, как будет выглядеть грядущий фитнес-браслет Xiaomi — Xiaomi Mi Band 5. К счастью, ложь была в крайне короткие сроки раскрыта и пользователи по всему миру начали ждать более правдоподобных изображений. И они наконец-то появились — Mi Band 5 все же “засветился” на подобных “живых” фото.
Стоит отметить, что, в отличие от прошлого фейкового “слива”, данная утечка демонстрирует достаточно знакомый дизайн Mi Band 5 — примерно также выглядит и актуальный Mi Band 4, с поправкой на более маленькую диагональ экрана в отличие от новинки. Так, если сейчас Mi Band 4 может “похвастаться” лишь 0,95-дюймовым дисплеем, то грядущий Mi Band 5, судя по всему, получит 1,2-дюймовый экран.
Напомним, что недавние утечки говорили о том, что новое поколение фитнес-браслета Xiaomi оснастят не только NFC-модулем в международной версии, но и голосовым помощником Amazon Alexa. Выход устройства ожидается в самое ближайшее время.