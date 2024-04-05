Новый фреймворк для навигации роботов поможет им избегать препятствий

AGRNav представляет собой систему, состоящую из двух основных компонентов: легкой сети семантического заполнения сцены (SCONet) и иерархического планировщика пути. SCONet предсказывает распределение препятствий в окружении и их семантические особенности с помощью глубокого обучения, в то время как иерархический планировщик использует эти прогнозы для планирования оптимальных, энергоэффективных путей для робота.

Фреймворк позволяет роботам безопасно и экономно двигаться в различных средах, таких как леса и крупные здания. Он обеспечивает точные прогнозы препятствий и позволяет роботам находить оптимальные пути с минимальным энергопотреблением.

AGRNav успешно превзошел все базовые и передовые фреймворки навигации роботов, предложив оптимальные и энергоэффективные пути для робота как в симуляциях, так и на практике.