Новый гель повысит безопасность и эффективность литий-ионных батарей

Опубликовано 03 сентября 2024, 16:301 мин.
Новый гель повысит безопасность и эффективность литий-ионных батарейОн предотвратит утечки и улучшит работу аккумуляторов
Химики из Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера (MLU) разработали новый тип геля, который может сделать литий-ионные батареи безопаснее и мощнее. Гель предназначен для предотвращения утечек электролита, который может быть легковоспламеняемым.
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Предварительные лабораторные исследования показывают, что новый гель не только предотвращает утечки, но и улучшает производительность и срок службы батарей. Исследования опубликованы в журнале Advanced Functional Materials.
По словам профессора Вольфганга Биндерa, гель сочетает в себе высокую проводимость жидкостей с термостойкостью и прочностью полимеров. Это особенно важно, поскольку жидкие электролиты в традиционных литий-ионных батареях могут создавать опасные условия при повреждении.
Новый гель стабилен при напряжении до 5 вольт и легче поддается переработке, что делает его более устойчивым и экологичным.