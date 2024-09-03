Новый гель повысит безопасность и эффективность литий-ионных батарей

Предварительные лабораторные исследования показывают, что новый гель не только предотвращает утечки, но и улучшает производительность и срок службы батарей. Исследования опубликованы в журнале Advanced Functional Materials.

По словам профессора Вольфганга Биндерa, гель сочетает в себе высокую проводимость жидкостей с термостойкостью и прочностью полимеров. Это особенно важно, поскольку жидкие электролиты в традиционных литий-ионных батареях могут создавать опасные условия при повреждении.

Новый гель стабилен при напряжении до 5 вольт и легче поддается переработке, что делает его более устойчивым и экологичным.