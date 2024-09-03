Наука и технологии
Опубликовано 03 сентября 2024, 16:30
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Новый гель повысит безопасность и эффективность литий-ионных батарей

Он предотвратит утечки и улучшит работу аккумуляторов
Химики из Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера (MLU) разработали новый тип геля, который может сделать литий-ионные батареи безопаснее и мощнее. Гель предназначен для предотвращения утечек электролита, который может быть легковоспламеняемым.
Новый гель повысит безопасность и эффективность литий-ионных батарей

© Ferra.ru

Предварительные лабораторные исследования показывают, что новый гель не только предотвращает утечки, но и улучшает производительность и срок службы батарей. Исследования опубликованы в журнале Advanced Functional Materials.

По словам профессора Вольфганга Биндерa, гель сочетает в себе высокую проводимость жидкостей с термостойкостью и прочностью полимеров. Это особенно важно, поскольку жидкие электролиты в традиционных литий-ионных батареях могут создавать опасные условия при повреждении.

Новый гель стабилен при напряжении до 5 вольт и легче поддается переработке, что делает его более устойчивым и экологичным.

Новый гель повысит безопасность и эффективность литий-ионных батарей
© Advanced Functional Materials
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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