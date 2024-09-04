Новый гидрогель поможет в лечении остеоартрита

Остеоартрит — это дегенеративное заболевание суставов, при котором происходит разрушение хряща и уменьшение смазки, что приводит к боли и ограничению подвижности. По данным ВОЗ, в 2019 году остеоартрит затронул более 528 миллионов человек.

Ранее применялись такие методы, как инъекции солевых растворов или кортикостероидов, однако они не устраняли полностью трение и боль. Новый гидрогель, разработанный китайскими учеными, демонстрирует более высокую эффективность.

Гидрогель создан на основе полимеров и полых сфер, смешанных с желатином и специальными мономерами. Для обеспечения фиксации в суставе добавлены целевые антитела (Targeted antibodies), связывающееся с микросферами и поврежденным хрящом.

Тестирование на крысах показало, что инъекция гидрогеля увеличивает смазку, снижает трение и улучшает подвижность суставов. Кроме того, он предотвращает дальнейшее повреждение суставов, что делает его перспективным средством для лечения остеоартрита на ранних стадиях.