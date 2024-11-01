Новый гидрогель улучшит безопасность операции при катаракте

Во время операции по удалению катаракты врачи заменяют помутневший хрусталик на искусственный. Для этого используется прозрачный гидрогель, который поддерживает форму глаза и защищает роговицу. Однако недостаточное удаление этого геля может привести к повышенному внутриглазному давлению и даже к потере зрения.

Разработчики гидрогеля, Эрик Рошер и Аллен Эгхрари, создали инновационный гель, который становится флюоресцентным зеленым под голубым светом. Это позволяет хирургам проверить, полностью ли удален гель после операции, повышая тем самым безопасность и эффективность вмешательства.

Результаты их работы были опубликованы в журнале Journal of Cataract & Refractive Surgery. Ученые также подали заявку на предварительный патент на свое изобретение.

Рошер отметил, что существующие методы окрашивания геля могут привести к его распространению по глазу, усложняя хирургам задачу. Новый гель, содержащий флуоресцеин и гиалуроновую кислоту, не только безопасен, но и сохраняет свою консистенцию, что делает его удобным для использования.