Новый глава OpenAI замедлит развитие искусственного интеллекта

Шир, сооснователь и бывший генеральный директор Twitch, является сторонником регулирования и безопасности ИИ, в отличие от сторонников ускоренного развития ИИ без значительных ограничений.

Новый CEO компании считает, что разработка искусственного интеллекта должна замедлиться, особенно в области создания искусственного общего интеллекта (AGI), который, по его мнению, может представлять катастрофическую опасность.

Он выступает за регулирование, направленное на обеспечение безопасности и противодействие предвзятости в ИИ.

Отметим, что резкая смена руководства в OpenAI и изменение курса на более осторожное развитие технологии вызвали значительную дискуссию в технологическом сообществе.