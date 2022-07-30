Новый глава «Роскосмоса» предложил сделать услуги спутниковой связи платными

По словам Борисова, в противном случае не будет развития этих технологий, потому что ни производитель, ни потребитель услуг не будут заинтересованы в их совершенствовании. Чиновник отметил, что спрос на услуги спутниковой связи серьёзный, и если не будет нормальных товарно-денежных отношений, не будет достигнут «основной результат».

«Это выверенная практика почти во всём мире, это является подтверждённой практикой, и мы будем переходить на коммерческое предоставление услуг. Я считаю, что в этой ситуации, и мы как производители, и наши потребители будут завязаны товарно-денежными отношениями. И сроки предоставления и качество услуг должны начинать расти», — подчеркнул глава «Роскосмоса».