Новый глава «Роскосмоса» признал отсталость России в производстве спутников

По его словам, из-за такого отставания «Роскосмос» сильно задолжал экономике страны. А без спутников и космических услуг нельзя представить какую-либо сферу современной экономики. К тому же Китай и США уже обогнали Россию в отношении развития индустриальной модели производства автоматических спутников.

Борисов отметил, что задача, которая стоит перед российской космической индустрией — увеличение количества выпускаемых спутников, полной перестройки производства в условиях западных санкций. При этом необходимые для перехода на индустриальную модель производства отечественные технологии уже существуют.

Также глава «Роскосмоса» добавил, что современный мир — не однополярный, и кроме недружественных стран, многие другие государства производят необходимую номенклатуру, поэтому ведомство будет выстраивать с ними соответствующие отношения.

«Роскосмос сильно задолжал российской экономике. Сегодня нельзя представить современный мир без космических услуг. Это и цифровое телевидение, связь, передача данных, навигация, метеоинформация, картография, знание поверхности Земли, анализ чрезвычайных ситуаций и прочее. Сегодня просто невозможно представить без космических услуг ту или иную сферу нашей экономики», — подчеркнул Юрий Борисов.