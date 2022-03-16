Новый глава Яндекса покинул пост спустя день после назначения

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Новый глава Яндекса покинул пост спустя день после назначенияСтремительные изменения
Накануне в сети появилась информация о перестановках внутри Яндекса. Сообщалось, что Тигран Худавердян сменил на посту генерального директора Елену Бунину.
Теперь же стало известно, что менее чем через сутки, теперь уже бывший глава компании покинул свой пост. Связано это с введёнными против него санкциями со стороны Евросоюза. Представители Яндекса заявили, что до 15 апреля обязанности гендиректора ООО «Яндекс» будет исполнять Елена Бунина.
Слова поддержки Худавердяну выразил председатель совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон:
Тигран работает в компании больше 15 лет и вложил много сил в то, чтобы Яндекс развивался как технологическая компания мирового уровня, учитывая интересы пользователей, партнёров, сотрудников и акционеров.
Джон Бойнтон
Источник: Ведомости