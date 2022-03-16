Новый глава Яндекса покинул пост спустя день после назначения

Теперь же стало известно, что менее чем через сутки, теперь уже бывший глава компании покинул свой пост. Связано это с введёнными против него санкциями со стороны Евросоюза. Представители Яндекса заявили, что до 15 апреля обязанности гендиректора ООО «Яндекс» будет исполнять Елена Бунина.

Слова поддержки Худавердяну выразил председатель совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон: