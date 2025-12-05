Новый ИИ-агент от Google стёр все данные с диска разработчика и выразил сожаления

Разработчик рассказал на Reddit, что отлаживал приложение, перезапустил сервер и попросил ИИ очистить кэш. Позже он обнаружил, что все файлы на диске D были удалены. ИИ сообщил, что случайно использовал команду rmdir для очистки корневого каталога диска, а не папки проекта, и файлы были безвозвратно удалены из-за флажка quiet (/q). Причём агент «осознал» ошибку и масштаб проблемы, ИИ заявил, что «глубоко сожалеет».

Чтобы исправить ситуацию, ИИ предложил восстановить данные с помощью Recuva или обратиться к профессионалу. Попытка восстановления не удалась, и важные медиафайлы были потеряны. Разработчик предупредил коллег о возможных рисках использования турбо-режима. Несмотря на инцидент, он продолжил пользоваться продуктами Google, но выразил сомнения в надёжности ИИ.