Наука и технологии
Опубликовано 10 июля 2024, 21:26
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Новый ИИ будет «стирать» операторов из трансляций футбольных матчей

Чтобы не отвлекать зрителей от игры
Ученые Каунасского технологического университета (KTU) разработали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая убирает операторов из трансляций футбольных матчей. Эта технология позволяет зрителям наслаждаться игрой без отвлекающих элементов, возникающих из-за наложения кадров с разных камер.
Новый ИИ будет «стирать» операторов из трансляций футбольных матчей

© Ferra.ru

По словам другого участника исследовательской группы Сергея Поступаева, большое количество камер на стадионе и съемка с разных точек зрения часто приводят к тому, что операторы попадают в кадр друг друга, что ограничивает возможности операторов, поскольку им приходится постоянно следить за игрой, избегая попадания в объективы друг друга. Из-за этого трансляция может стать менее динамичной и не показывать важные моменты.

Для устранения этой проблемы ученые KTU создали систему, которая использует модель YOLOv8 — современную систему обнаружения объектов, известную своей скоростью и точностью. Для ее обучения специалисты создали базу данных, включающую изображения операторов разного телосложения, с разным оборудованием, в различных условиях и на разных этапах игры. Затем технология «видеодорисовывания» заполняет пустое пространство. Изображение обрабатывается с небольшой задержкой, незаметной для зрителей.

Данная разработка позволит транслировать матчи более профессионально и без отвлекающих элементов. По словам разработчиков, технология может применяться не только к футболу, но и к другим видам спорта, где требуется динамичная съемка.

Новый ИИ будет «стирать» операторов из трансляций футбольных матчей
© Serhii Postupaiev