Новый ИИ будет «стирать» операторов из трансляций футбольных матчей

По словам другого участника исследовательской группы Сергея Поступаева, большое количество камер на стадионе и съемка с разных точек зрения часто приводят к тому, что операторы попадают в кадр друг друга, что ограничивает возможности операторов, поскольку им приходится постоянно следить за игрой, избегая попадания в объективы друг друга. Из-за этого трансляция может стать менее динамичной и не показывать важные моменты.

Для устранения этой проблемы ученые KTU создали систему, которая использует модель YOLOv8 — современную систему обнаружения объектов, известную своей скоростью и точностью. Для ее обучения специалисты создали базу данных, включающую изображения операторов разного телосложения, с разным оборудованием, в различных условиях и на разных этапах игры. Затем технология «видеодорисовывания» заполняет пустое пространство. Изображение обрабатывается с небольшой задержкой, незаметной для зрителей.

Данная разработка позволит транслировать матчи более профессионально и без отвлекающих элементов. По словам разработчиков, технология может применяться не только к футболу, но и к другим видам спорта, где требуется динамичная съемка.