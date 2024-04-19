Новый ИИ для генерации видео Microsoft станет следующей «интернет-революцией»

VASA-1 – модель, создающая реалистичное видео из одного единственного изображения и аудиозаписи. Система стирает грань между реальностью и подделкой.

Технология не просто синхронизирует аудио с картинкой, но воссоздает мимику, эмоции, движения головы, создавая эффект поразительной достоверности.

При этом новый ИИ работает с высоким разрешением (512 x 512 пикселей) и впечатляющей скоростью – 45 кадров в секунду. Еще круче, что модель генерирует реалистичное говорящее лицо в реальном времени со скоростью 40 кадров в секунду.

Все это открывает заманчивые перспективы: исторические личности для образовательных ресурсов или виртуальные компаньоны для психологической поддержки.

Но потенциал для злоупотребления тоже огромен. VASA-1 может создавать убедительные дипфейки для распространения дезинформации и разрушения доверия.

К счастью, Microsoft не планирует выпускать эту мощную технологию без надежных защитных механизмов.