Новый ИИ Google Gemini вышел на iPhone

Этим чат-ботом можно воспользоваться через приложение Google, начиная с версии 303.3.

Gemini предлагает нечто большее, чем обычный поиск в интернете. Он может подытоживать сложные темы, генерировать код, писать тексты вроде благодарственных писем и электронных писем, создавать пользовательские изображения и многое другое.

Все, что вам нужно сделать, чтобы начать общение с ним — это нажать на микрофон и отправить свой запрос. Хотя ответы не озвучиваются автоматически, всегда можно нажать на иконку динамика, чтобы услышать генерируемый ответ.

Однако, несмотря на все его возможности, Gemini на iOS не может быть вызван на любом экране для контекстуальной помощи, как это возможно на Android, из-за ограничений, наложенных операционной системой Apple.