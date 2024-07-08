Наука и технологии
Опубликовано 08 июля 2024, 22:59
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Новый ИИ-инструмент обнаружит десять различных типов деменции

Для тестирования использовались данные более 50 000 человек
Ученые из Бостонского университета разработали инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ), способный диагностировать 10 различных типов деменции, включая сосудистую деменцию, деменцию с тельцами Леви и лобно-височную деменцию, даже при их сочетании.
Новый ИИ-инструмент обнаружит десять различных типов деменции

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Диагностика деменции часто затруднена из-за наличия различных форм заболевания и схожих симптомов. Новая разработка использует машинное обучение и анализирует общедоступные клинические данные: демографию, историю болезни пациента и семьи, лекарства, результаты неврологических и нейропсихологических тестов, а также данные нейровизуализации (МРТ).

Возможность диагностики на основе рутинных данных становится все более актуальной из-за трудностей с доступом к стандартным методам тестирования, особенно в отдаленных регионах и городских больницах. Разработанная модель была протестирована на данных более чем 50 000 человек из девяти разных стран. Результаты показывают высокую точность

Ученые также сравнили эффективность работы неврологов и нейрорадиологов с использованием и без помощи ИИ-инструмента. Оказалось, что ИИ может повысить точность диагностики неврологами более чем на 26% для всех 10 типов деменции.