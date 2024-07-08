Новый ИИ-инструмент обнаружит десять различных типов деменции

Диагностика деменции часто затруднена из-за наличия различных форм заболевания и схожих симптомов. Новая разработка использует машинное обучение и анализирует общедоступные клинические данные: демографию, историю болезни пациента и семьи, лекарства, результаты неврологических и нейропсихологических тестов, а также данные нейровизуализации (МРТ).

Возможность диагностики на основе рутинных данных становится все более актуальной из-за трудностей с доступом к стандартным методам тестирования, особенно в отдаленных регионах и городских больницах. Разработанная модель была протестирована на данных более чем 50 000 человек из девяти разных стран. Результаты показывают высокую точность

Ученые также сравнили эффективность работы неврологов и нейрорадиологов с использованием и без помощи ИИ-инструмента. Оказалось, что ИИ может повысить точность диагностики неврологами более чем на 26% для всех 10 типов деменции.