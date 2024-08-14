OpenFold представляет собой быструю и экономичную реализацию AlphaFold2, созданную командой ученых из Гарвардской медицинской школы. Новый инструмент позволяет тренировать модели на данных ученых и может использоваться для предсказания структуры белков и взаимодействия их с малыми молекулярными соединениями.

Одним из первых применений OpenFold стало создание атласа из более чем 600 миллионов белков бактерий и вирусов компанией Meta* AI (признана экстремистской организацией в РФ и запрещена). Эта работа продемонстрировала возможности OpenFold в интеграции «языковых моделей» белков для дальнейшего изучения.

Meta* — запрещенная на территории РФ экстремистская организация.