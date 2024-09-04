Наука и технологии
Опубликовано 04 сентября 2024, 21:45
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Новый ИИ из Гарварда научился диагностировать 19 видов рака

Модель CHIEF достигла высокой точности в прогнозировании и диагностике
Учёные из Гарвардской медицинской школы разработали универсальную ИИ-модель CHIEF, способную выполнять множество диагностических задач по выявлению различных видов рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Новый ИИ из Гарварда научился диагностировать 19 видов рака

© Ferra.ru

В отличие от традиционных ИИ-систем, которые специализируются на конкретных задачах, новая модель CHIEF демонстрирует гибкость, аналогичную языковым моделям, таким как ChatGPT. Она была протестирована на 19 типах рака и может выполнять широкий спектр задач — от обнаружения раковых клеток до прогнозирования молекулярного профиля опухоли.

CHIEF анализирует цифровые изображения тканей опухоли и обнаруживает раковые клетки с высокой точностью, превосходя существующие ИИ-системы. Модель может предсказывать выживаемость пациентов и оценивать особенности микроокружения опухоли, что позволяет учитывать ответ на стандартные и экспериментальные методы лечения.