Наука и технологии
Опубликовано 21 ноября 2024, 22:14
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Новый ИИ научился эффективнее использовать солнечную энергию

В различных климатических условия
Ученые из Великобритании разработали искусственный интеллект (ИИ), способный точно прогнозировать выработку солнечной энергии в различных климатических условиях. Это открытие может значительно упростить интеграцию солнечной энергии в энергетику.
Новый ИИ научился эффективнее использовать солнечную энергию

© Ferra.ru

Исследователи предложили новый подход — ультракороткосрочное прогнозирование солнечной энергии (VST), основанное на изображениях с камер «рыбий глаз», которые точно фиксируют локальные изменения облачности. Этот метод оказался особенно эффективным для быстрого предсказания солнечного излучения.

Интересно, что модель, обученная в солнечной Калифорнии, смогла успешно предсказывать солнечную выработку в Ноттингеме с его влажным и дождливым климатом. Благодаря новой методике потребность в местных данных для обучения модели сократилась с четырех месяцев до всего двух недель.

Открытие позволяет быстрее и точнее прогнозировать выработку солнечной энергии в новых регионах, что помогает сбалансировать энергосистемы и повысить эффективность использования возобновляемых источников энергии.

Новый ИИ научился эффективнее использовать солнечную энергию

© Applied Energy