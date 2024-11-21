Новый ИИ научился эффективнее использовать солнечную энергию

Исследователи предложили новый подход — ультракороткосрочное прогнозирование солнечной энергии (VST), основанное на изображениях с камер «рыбий глаз», которые точно фиксируют локальные изменения облачности. Этот метод оказался особенно эффективным для быстрого предсказания солнечного излучения.

Интересно, что модель, обученная в солнечной Калифорнии, смогла успешно предсказывать солнечную выработку в Ноттингеме с его влажным и дождливым климатом. Благодаря новой методике потребность в местных данных для обучения модели сократилась с четырех месяцев до всего двух недель.

Открытие позволяет быстрее и точнее прогнозировать выработку солнечной энергии в новых регионах, что помогает сбалансировать энергосистемы и повысить эффективность использования возобновляемых источников энергии.