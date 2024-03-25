Новый ИИ NVIDIA создаст фигурку для печати на 3D-принтере по текстовому описанию

Эта нейросеть способна генерировать трёхмерные объекты из текстового описания менее чем за секунду! LATTE3D работает с форматами, поддерживаемыми большинством современных приложений рендеринга.

Это открывает широкие возможности для её применения: от разработки игр и рекламы до дизайн-проектов и VR/AR-приложений.

В то время как другие ИИ-модели тратят от 20 секунд до 30 минут на создание 3D-фигурки, LATTE3D справляется с этой задачей всего за 400 мс. На данный момент нейросеть умеет генерировать повседневные предметы и животных.

Детище NVIDIA находится на стадии разработки. О сроках её релиза в открытый доступ пока ничего не известно.

Но одно можно сказать наверняка: эта технология имеет огромный потенциал и может изменить мир 3D-моделирования!