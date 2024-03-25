Новый ИИ NVIDIA создаст фигурку для печати на 3D-принтере по текстовому описанию

Опубликовано 25 марта 2024, 18:11
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Новый ИИ NVIDIA создаст фигурку для печати на 3D-принтере по текстовому описаниюТехнологии будущего
NVIDIA не перестаёт удивлять! Компания, известная своими видеокартами, представила новую ИИ-модель LATTE3D, которая позиционируется как виртуальный 3D-принтер.
Эта нейросеть способна генерировать трёхмерные объекты из текстового описания менее чем за секунду! LATTE3D работает с форматами, поддерживаемыми большинством современных приложений рендеринга.
Это открывает широкие возможности для её применения: от разработки игр и рекламы до дизайн-проектов и VR/AR-приложений.
В то время как другие ИИ-модели тратят от 20 секунд до 30 минут на создание 3D-фигурки, LATTE3D справляется с этой задачей всего за 400 мс. На данный момент нейросеть умеет генерировать повседневные предметы и животных.
Детище NVIDIA находится на стадии разработки. О сроках её релиза в открытый доступ пока ничего не известно.
Но одно можно сказать наверняка: эта технология имеет огромный потенциал и может изменить мир 3D-моделирования!