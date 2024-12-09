Наука и технологии
Опубликовано 09 декабря 2024, 20:37
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Новый ИИ обошел суперкомпьютеры в скорости решений инженерных задач

Новая разработка
Инженеры и ученые теперь могут решать сложные задачи моделирования, такие как деформация автомобилей при аварии или сопротивление мостов нагрузке, в тысячи раз быстрее благодаря новому искусственному интеллекту (ИИ). Этот ИИ помогает личным компьютерам решать математические задачи, которые раньше требовали суперкомпьютеров.
Новый ИИ обошел суперкомпьютеры в скорости решений инженерных задач

© Ferra.ru

Новый ИИ, названный DIMON (Diffeomorphic Mapping Operator Learning), решает распространенные математические проблемы, известные как уравнения в частных производных. Эти уравнения используются в большинстве научных и инженерных исследований для создания моделей, которые описывают, как объекты или среды меняются во времени и пространстве.

Помимо решения задач в области инженерии, команда ученых протестировала ИИ на моделях «цифровых близнецов» сердец более тысячи пациентов. Платформа смогла точно предсказать, как распространяются электрические сигналы в сердце, что помогает в диагностике аритмии — состояния, угрожающего жизни.

ИИ помогает значительно ускорить процесс. Если раньше расчет занимал несколько часов, то теперь решение будет готово всего за 30 секунд, и его можно будет проводить на обычном персональном компьютере, а не на суперкомпьютере.