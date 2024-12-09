Новый ИИ обошел суперкомпьютеры в скорости решений инженерных задач

Новый ИИ, названный DIMON (Diffeomorphic Mapping Operator Learning), решает распространенные математические проблемы, известные как уравнения в частных производных. Эти уравнения используются в большинстве научных и инженерных исследований для создания моделей, которые описывают, как объекты или среды меняются во времени и пространстве.

Помимо решения задач в области инженерии, команда ученых протестировала ИИ на моделях «цифровых близнецов» сердец более тысячи пациентов. Платформа смогла точно предсказать, как распространяются электрические сигналы в сердце, что помогает в диагностике аритмии — состояния, угрожающего жизни.

ИИ помогает значительно ускорить процесс. Если раньше расчет занимал несколько часов, то теперь решение будет готово всего за 30 секунд, и его можно будет проводить на обычном персональном компьютере, а не на суперкомпьютере.