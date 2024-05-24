Новый ИИ поможет предсказать эффективность лечения рака легких

Опубликовано 24 мая 2024, 22:38
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Новый ИИ поможет предсказать эффективность лечения рака легкихПомощник для врачей
Врачам помогут точнее назначать иммунотерапию рака легких. Исследование показало, что изменения мышечной массы и качества жира у пациентов влияют на эффективность лечения. Ученые из США использовали искусственный интеллект для анализа состава тела больных раком легких. Раньше врачи ориентировались на индекс массы тела (ИМТ), но он не учитывает детали о тканях.
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Исследование показало, что потеря мышечной массы негативно влияет на пациентов, получающих химиотерапию или иммунотерапию. А изменения качества подкожного жира связаны с риском прогрессирования рака у тех, кто лечится иммунотерапией.
Разработанная учеными программа на основе ИИ анализирует снимки компьютерной томографии и помогает врачам подбирать лечение. Она доступна бесплатно другим ученым для дальнейших разработок в области онкологии.
Новое открытие позволит точнее прогнозировать эффективность иммунотерапии и улучшить результаты лечения рака легких.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак