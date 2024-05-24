Новый ИИ поможет предсказать эффективность лечения рака легких

Исследование показало, что потеря мышечной массы негативно влияет на пациентов, получающих химиотерапию или иммунотерапию. А изменения качества подкожного жира связаны с риском прогрессирования рака у тех, кто лечится иммунотерапией.

Разработанная учеными программа на основе ИИ анализирует снимки компьютерной томографии и помогает врачам подбирать лечение. Она доступна бесплатно другим ученым для дальнейших разработок в области онкологии.

Новое открытие позволит точнее прогнозировать эффективность иммунотерапии и улучшить результаты лечения рака легких.