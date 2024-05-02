Новый ИИ поможет роботам быстрее обучаться

Опубликовано 02 мая 2024, 22:20
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Новый ИИ поможет роботам быстрее обучатьсяИ осваивать сложные навыки
Инженеры из университета Northwestern разработали новый алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) для умных роботов. Этот алгоритм, названный «MaxDiff RL», помогает роботам быстрее и надежнее осваивать сложные навыки.
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В отличие от существующих решений, MaxDiff RL делает ставку на случайное обучение. Робот, действуя в различных ситуациях, собирает разнообразные данные об окружающей среде. Благодаря этому роботы быстрее учатся выполнять поставленные задачи и становятся более надежными.
В ходе испытаний роботы с новым алгоритмом значительно превзошли другие модели. Они учились выполнять новые задачи всего за одну попытку, тогда как существующие ИИ требуют проб и ошибок. Разработчики считают, что MaxDiff RL позволит роботам выполнять более сложные и интересные задачи, а также сделает их более безопасными для людей.
Данный алгоритм может быть использован в самоуправляемых автомобилях, роботах-пылесосах, промышленных роботах и многих других областях.