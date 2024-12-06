Новый ИИ поможет ученым в анализе биомедицинских изображений

Главной целью разработки стало облегчение работы с большими базами данных биомедицинских изображений. Исследователи столкнулись с проблемой перегрузки информацией, что затрудняло обработку и анализ данных.

Искусственный интеллект помогает ученым выбирать и запускать модели для обработки изображений, таких как модели сегментации для микроскопических снимков. Система использует технологию Retrieval-Augmented Generation (RAG), обеспечивая доступ к актуальным базам данных и минимизируя ошибки, характерные для других ИИ-моделей.

BioImage.IO Chatbot также интегрирован с микроскопами и лабораторным оборудованием, что позволяет управлять приборами через чат. Кроме того, программа является открытым исходным кодом, что дает возможность другим разработчикам добавлять новые функции.