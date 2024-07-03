Новый ИИ поможет врачам в выборе наилучшего лечения онкобольных

DeepPT, созданный в сотрудничестве с учеными из Национального института рака США и фармацевтической компании Pangea Biomed, прогнозирует профиль мРНК пациента, что важно для персонализированной медицины.

По словам ведущего автора исследования, доктора Дан-Тай Хоанга из ANU, при использовании вместе с инструментом ENLIGHT, DeepPT успешно предсказывает реакцию пациента на терапию при различных видах рака. Обучение модели проведено на основе данных более 5 500 пациентов с 16 видами рака, включая рак груди, легких, шеи и головы, шейки матки и поджелудочной железы.

Результаты показали улучшение ответной реакции пациентов с 33,3% до 46,5% при использовании DeepPT. Инструмент также помогает ускорить процесс обработки сложных молекулярных данных, что особенно важно для пациентов с злокачественными опухолями, требующих немедленного лечения.