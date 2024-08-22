Новый ИИ повысил точность диагностики рака молочной железы

Новый алгоритм, названный MV-DEFEAT, анализирует маммограммы с нескольких ракурсов и позволяет более точно определить плотность ткани молочной железы. Это особенно важно, так как высокая плотность ткани является одним из факторов риска развития рака молочной железы.

Исследователи использовали открытые данные для обучения алгоритма. Результаты показали, что MV-DEFEAT значительно превосходит существующие методы оценки плотности ткани молочной железы.

Ученые планируют продолжить работу над совершенствованием алгоритма и его внедрением в клиническую практику. Они считают, что этот метод может стать важным инструментом для радиологов в диагностике рака молочной железы.