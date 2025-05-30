Новый ИИ предскажет диабет и болезни сердца за годы до первых симптомов

Система анализирует долгосрочные изменения в показателях здоровья и определяет риски, связанные с диабетом, сердечно-сосудистыми и другими недугами.

Как отмечает одна из авторов проекта, доктор Нина де Лейси, цель технологии — выявлять уязвимых пациентов до того, как болезнь начнёт развиваться.

По её словам, точность RiskPath уже превышает возможности традиционных медицинских методов. Главное преимущество алгоритма это «объяснимость»: врачи смогут понять, почему ИИ считает пациента подверженным тому или иному риску.

Разработка может стать прорывом в профилактической медицине. Главный ИИ-специалист университета Маниш Парашар поддерживает проект, но подчёркивает важность критического подхода: технология не должна подменять врачебное суждение.