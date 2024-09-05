Новый ИИ-стартап основателя OpenAI, ушедшего из компании, собрал инвестиций на $1 млрд

Опубликовано 05 сентября 2024, 08:021 мин.
Новый ИИ-стартап основателя OpenAI, ушедшего из компании, собрал инвестиций на $1 млрдБыстро он сориентировался
Основанная совсем недавно ИИ-компания Safe Superintelligence (SSI), соучредителем которого является бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер, привлекла более $1 млрд инвестиций.
Среди инвесторов — фонд NFDG, a16z, Sequoia, DST Global и SV Angel.
Полученные средства компания планирует использовать для приобретения вычислительных мощностей, а также для найма исследователей и инженеров, которые будут работать в офисах в Пало-Альто и Тель-Авиве.
Хотя SSI пока не раскрывает подробности о том, чем именно будет заниматься, известно, что компания сосредоточится на безопасности ИИ.
Новый раунд инвестиций оценил стартап в $5 млрд. Напомним, что Суцкевер покинул OpenAI после конфликта с руководством и соучредителями компании, что привело к его уходу и созданию нового проекта.