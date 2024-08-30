Новый ИИ упростит создание кинетических моделей клеток

RENAISSANCE сочетает различные виды клеточных данных для точного отображения метаболических состояний, что облегчает понимание функционирования клеток. Инструмент продемонстрировал высокую точность в моделировании поведения метаболизма бактерий Escherichia coli в биореакторе.

Опубликованное в журнале Nature Catalysis исследование показало, что RENAISSANCE создает стабильные модели, которые сохраняют надежность даже при изменении генетических и внешних условий. Это делает модель полезной для исследований и промышленных приложений.