Новый ИИ выявит болезнь костей на ранней стадии

Ученые создали модель глубокого обучения, которая превзошла существующие методы оценки риска остеопороза на основе компьютерного анализа данных. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Artificial Intelligence.

Для обучения модели ученые использовали данные более 8000 участников Луизианского исследования остеопороза в возрасте от 40 лет.

Анализ данных позволил выявить 10 наиболее важных факторов риска: вес, возраст, пол, сила хвата, рост, употребление пива, диастолическое давление, употребление алкоголя, годы курения и уровень дохода.

Разработчики отмечают, что предстоит еще много работы, прежде чем ИИ-платформа сможет использоваться повсеместно. Однако, данное исследование является важным шагом к тому, чтобы люди могли самостоятельно оценивать риск остеопороза.