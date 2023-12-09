Новый инструмент цензуры: YouTube-блогеры смогут ставить комментарии под видео на паузу

Новый инструмент цензуры: YouTube-блогеры смогут ставить комментарии под видео на паузуНе до конца ясно, благо это или все же не
YouTube внедрил новый инструмент модерации комментариев под названием «Пауза», который позволяет создателям контента и модераторам временно приостанавливать возможность добавления новых комментариев к видео, сохраняя при этом уже опубликованные.
Так, вместо полного отключения комментариев или ручной проверки каждого из них, функция «Пауза» позволяет временно остановить поток новых комментариев, пока автор не найдет время для фильтрации нежелательного контента, такого как троллинг или негативные сообщения.
Новая возможность находится в настройках комментариев на уровне видео в правом верхнем углу соответствующей панели как на странице просмотра в приложении, так и в YouTube Studio.
Когда функция Пауза» активирована, зрители видят под видео, что все комментарии приостановлены, а также могут просматривать уже опубликованные сообщения пользователей.