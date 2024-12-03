Новый инструмент для анализа клеток поможет в разработке лекарств

Традиционные методы исследования клеток часто требуют больших вычислительных мощностей для обработки изображений. SPACe решает эту проблему, позволяя проводить анализ даже на стандартных компьютерах, что делает сложный клеточный анализ доступным для лабораторий с ограниченными ресурсами. Это открывает новые возможности для малых и академических исследовательских учреждений.

Платформа позволяет детально изучать разнообразие клеточных откликов на воздействие препаратов, включая изменения в органеллах и клеточной форме. Это помогает ученым лучше понять механизмы действия препаратов и выявлять не только токсические эффекты, но и более тонкие изменения, которые могли быть упущены в традиционных тестах.

Использование SPACe также способствует более точному выявлению потенциально эффективных препаратов на ранних стадиях разработки. В отличие от старых методов, которые часто фокусируются только на клеточной смертности, новая платформа помогает учитывать широкий спектр изменений в клетках, что позволяет разрабатывать более безопасные и эффективные лекарства.