Новый инструмент NASA уменьшит выбросы от самолетов

Этот инструмент называется Collaborative Digital Departure Rerouting (Цифровая перенаправляющая система), и он позволяет определить, где можно сэкономить время, немного изменив маршрут вылета, основываясь на данных о текущих задержках. Программа в реальном времени предлагает более эффективный маршрут авиакомпаниям, которые могут согласовать его с воздушным движением и принять решение о его использовании.

Технология уже активно тестируется в аэропортах Даллас-Форт Уэрт и Лав Филд в Техасе, в сотрудничестве с такими авиакомпаниями, как American Airlines, Delta, JetBlue, Southwest и United. Система также будет расширяться в другие аэропорты, включая Хьюстон, для дальнейших исследований.