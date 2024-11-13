Новый инструмент поможет в анализе данные из разных источников

Метод слияния данных из разных источников играет важную роль в таких областях, как управление здравоохранением, бизнес-аналитика и оценка экологических рисков. Однако традиционное использование ER-метода требовало глубоких знаний в кодировании. ERTool автоматизирует этот процесс, позволяя специалистам легко интегрировать данные для принятия обоснованных решений.

Целью разработчиков является создание метода ER более доступным, особенно для тех, кто не является специалистом. Инструмент отличается простотой интерфейса и высокой вычислительной эффективностью, что делает его полезным для множества приложений.

ERTool доступен для скачивания через Python Package Index и имеет онлайн-версию, поддерживающую визуализацию результатов в реальном времени. В будущем команда планирует добавить систему управления базами данных, что позволит обрабатывать еще большие объемы данных.