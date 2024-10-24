Новый инструмент сделает музыку недоступной для обучения ИИ

Опубликовано 24 октября 2024, 17:071 мин.
Новый инструмент сделает музыку недоступной для обучения ИИРазработана программа HarmonyCloak
Команда музыкантов и компьютерных ученых разработала программу HarmonyCloak, которая делает музыкальные файлы фактически недоступными для обучения генеративным искусственным интеллектом (ИИ). Этот инструмент был создан на фоне растущих опасений о нарушении авторских прав и использовании произведений без разрешения.
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С помощью HarmonyCloak исследователи, включая профессора Цзянь Лю из Университета Мин Х. Као, разработали метод, позволяющий добавлять незаметные изменения в музыкальные треки. Эти изменения, или «пертурбации», вводятся так, чтобы они не влияли на восприятие музыки человеком, но делали ее сложной для анализа ИИ.
Программа позволяет защитить как вокальные треки, так и целые песни от несанкционированного использования. С недавними изменениями в законодательстве, например, в Теннесси, который стал первым штатом, защитившим голоса музыкантов от ИИ, создание таких решений становится особенно актуальным.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак