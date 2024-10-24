Новый инструмент сделает музыку недоступной для обучения ИИ

С помощью HarmonyCloak исследователи, включая профессора Цзянь Лю из Университета Мин Х. Као, разработали метод, позволяющий добавлять незаметные изменения в музыкальные треки. Эти изменения, или «пертурбации», вводятся так, чтобы они не влияли на восприятие музыки человеком, но делали ее сложной для анализа ИИ.

Программа позволяет защитить как вокальные треки, так и целые песни от несанкционированного использования. С недавними изменениями в законодательстве, например, в Теннесси, который стал первым штатом, защитившим голоса музыкантов от ИИ, создание таких решений становится особенно актуальным.