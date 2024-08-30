Новый инструмент улучшит прозрачность данных для обучения ИИ

Опубликовано 30 августа 2024, 22:181 мин.
Новый инструмент улучшит прозрачность данных для обучения ИИУпрощенный доступ к информации о происхождении данных
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и других учреждений разработали новый инструмент — Data Provenance Explorer, который улучшает прозрачность данных для искусственного интеллекта (ИИ). Этот инструмент автоматически генерирует легко читаемые сводки о создателях наборов данных, их источниках, лицензиях и допустимых способах использования.
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Аудит более 1800 текстовых наборов данных, проведенный командой, показал, что более 70% из них не имели информации о лицензиях, а около 50% содержали ошибки. Это создает правовые и этические риски, а также может негативно повлиять на качество ИИ-моделей, если данные используются не по назначению.
Data Provenance Explorer предназначен для упрощения выбора данных, соответствующих целям модели. Это поможет избежать использования некорректных или предвзятых данных и улучшит точность ИИ в реальных приложениях, таких как оценка кредитных заявок или ответ на запросы клиентов. В будущем планируется расширение анализа для мульти-модальных данных, включая видео и речь.