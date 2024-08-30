Новый инструмент улучшит прозрачность данных для обучения ИИ

Аудит более 1800 текстовых наборов данных, проведенный командой, показал, что более 70% из них не имели информации о лицензиях, а около 50% содержали ошибки. Это создает правовые и этические риски, а также может негативно повлиять на качество ИИ-моделей, если данные используются не по назначению.

Data Provenance Explorer предназначен для упрощения выбора данных, соответствующих целям модели. Это поможет избежать использования некорректных или предвзятых данных и улучшит точность ИИ в реальных приложениях, таких как оценка кредитных заявок или ответ на запросы клиентов. В будущем планируется расширение анализа для мульти-модальных данных, включая видео и речь.