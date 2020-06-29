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Новый iPhone 12 может получить режим замедленной съемки в 4К

Соответствующее упоминание встречается в коде iOS 14
Совсем недавно стандартом стала видеосъемка 4К при 60 кадров в секунду. Но, по всей видимости, компании Apple этого явно мало и она намерена произвести небольшой фурор уже этой осенью - новый iPhone 12 может получить режим замедленной съемки в 4К.

Добиться этого удастся благодаря тому, что новый смартфон сможет производить съемку видео в сверхвысоком разрешении и при показателе в 240 кадров в секунду! По крайней мере именно об этом говорят строки кода, найденные в бета-версии iOS 14. При этом источники, нашедшие упоминание нового режима съемки, также упомянули, что в коде операционной системы есть неточности, дающие надежду на то, что съемка в 4К при 120 кадрах в секунду может быть представлена как обычный режим съемки, просто с большей плавностью.

Напомним, что согласно последним данным, новенький iPhone 12 может получить также и возможность снимать 8К-видео при стандартной частоте кадров (24 или 30). Анонс же новинки ожидается уже осенью 2020 года, правда, из-за эпидемии коронавируса, скорее в октябре, а не в сентябре.

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