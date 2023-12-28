Новый холодильник Samsung с ИИ сможет придумывать рецепты на основе вашей диеты

Новинка, названная Bespoke 4-Door Flex Refrigerator with AI Family Hub+, обладает рядом уникальных функций, включая внутреннюю камеру, способную идентифицировать отдельные продукты питания, и приложение, которое может предлагать рецепты на основе имеющихся запасов.

Одной из ключевых особенностей холодильника является его способность подключаться к профилю Samsung Health пользователя и предлагать рецепты, соответствующие его диетическим потребностям.

Кроме того, функция «Image to Recipe» с улучшенным Vision AI может распознавать блюда и продукты питания на фотографиях и генерировать рецепты.

Холодильник имеет некоторые ограничения: Vision AI может идентифицировать до 33 видов продуктов питания, поэтому не стоит ожидать, что он распознает что-то слишком экзотическое.

Пользователи могут вручную вводить сроки годности продуктов на сенсорном экране Family Hub, который будет отправлять уведомления перед истечением срока годности отдельных продуктов.

Дополнительная информация о дате выпуска и ценах будет предоставлена Samsung позже.