Новый китайский двигатель пообещал в 16 раз превысить скорость звука

Новый китайский двигатель пообещал в 16 раз превысить скорость звукаСфера, которой интересуются военные
Китайские исследователи сделали прорыв в области аэрокосмических инноваций. Ученые создали комбинированный детонационный ротационный двигатель для гиперзвуковых полётов, способный выводить самолеты за пределы 30 км в стратосферу, достигая умопомрачительных скоростей, в 16 раз превышающих скорость звука. Это открытие может сократить межконтинентальные перелеты всего до одного-двух часов, а топливо будет расходоваться с большей эффективностью, чем когда-либо.
Двигатель работает в двух режимах. При скорости ниже 7 Махов он превращается в непрерывно вращающийся детонационный двигатель, создающий мощную тягу за счет воспламенения смеси воздуха и топлива в кольцеобразной камере. Превысив 7 Махов, он плавно переключается на прямолинейный косой детонационный формат, поддерживая беспрецедентную скорость.
Это изобретение, созданное Чжан Инином и его командой из Пекинского института энергетического машиностроения, обещает переосмыслить воздушные путешествия и расширить границы гиперзвуковых полетов. Хотя точные данные об эффективности пока не раскрываются, потенциал преобразования 80% химической энергии в кинетическую может произвести революцию в авиационной промышленности.