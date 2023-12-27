Новый китайский двигатель пообещал в 16 раз превысить скорость звука

Двигатель работает в двух режимах. При скорости ниже 7 Махов он превращается в непрерывно вращающийся детонационный двигатель, создающий мощную тягу за счет воспламенения смеси воздуха и топлива в кольцеобразной камере. Превысив 7 Махов, он плавно переключается на прямолинейный косой детонационный формат, поддерживая беспрецедентную скорость.

Это изобретение, созданное Чжан Инином и его командой из Пекинского института энергетического машиностроения, обещает переосмыслить воздушные путешествия и расширить границы гиперзвуковых полетов. Хотя точные данные об эффективности пока не раскрываются, потенциал преобразования 80% химической энергии в кинетическую может произвести революцию в авиационной промышленности.