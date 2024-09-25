Новый клей позволит создавать более легкие и экологичные автомобили

Используя этот более прочный и гибкий клей, производители смогут создавать автомобили из легких компонентов, таких как алюминий и углеродное волокно. Как объясняет исследователь Ацуси Норо, такие клеи необходимы для сборки автомобилей, самолетов и зданий.

Новый клей был создан в сотрудничестве с компанией Aisin Chemical и сочетает в себе свойства термопластичного эластомера, обладающего резиновыми качествами. Это позволило улучшить прочность и эластичность клея, что особенно важно для соединения различных материалов в легких автомобилях.

Данное открытие имеет важное значение для автомобильной отрасли, так как способствует снижению веса автомобилей, что критично для повышения топливной эффективности и снижения выбросов. Ученые уверены, что этот клей найдет применение и в других отраслях, таких как аэрокосмическая и строительная.