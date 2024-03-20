Новый компактный повербанк Samsung на 10 000 мАч получил функцию беспроводной зарядки

Модель ёмкостью 10 000 мАч обладает компактным и стильным дизайном, а также целым рядом полезных функций.

Повербанк оснащен двумя портами USB Type-C, позволяя одновременно заряжать два устройства. Он поддерживает технологию быстрой зарядки, обеспечивая выходную мощность до 25 Вт по проводу.

Но главная «фишка» новинки – это функция беспроводной зарядки. С помощью индукционной катушки вы можете зарядить смартфон, планшет или другие гаджеты просто положив их на корпус повербанка. Мощность беспроводной зарядки составляет 10 Вт.

Сообщается, что новинка уже поступила в продажу в Южной Корее по цене $41. Ожидается, что в ближайшее время она появится и на других странах.