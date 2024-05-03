Новый король? Монета Tether показала рекордную чистую прибыль в 1 квартале 2024 г

Опубликовано 03 мая 2024, 00:45
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Новый король? Монета Tether показала рекордную чистую прибыль в 1 квартале 2024 гУ монеты быстро растёт капитализация
Крупнейшая и самая стабильная криптомонета Tether (USDT), привязанная к стоимости настоящего доллара, показала рекордную прибыль за 1 квартал 2024 года. Разработчик токена — компания Tether Holdings.
Чистая квартальная прибыль Tether составила $4,52 млрд, при этом большая часть, $3,52 млрд была получена за счёт торговлей биткоином и физическим золотом. Ещё $1 млрд составила операционная прибыль, полученная от активов казначейства США.
На сегодняшний день Tether — самый стабильный и крупнейший стейблкоин. В марте 2024 года Tether Holdings впервые раскрыла свою капитализацию. Активы компании по состоянию на 31 марта составили $11,37 млрд. А в декабре 2023 года капитализация составляла только $7,01 млрд.