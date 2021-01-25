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Новый космический телескоп NASA будет в разы мощнее Хаббл
И придёт ему на смену уже в ближайшие годы
В сети появилась информация о новом космическом телескопе NASA, который должен прийти на замену легендарному Хаббл — Роман. Так, по словам экспертов, новинка будет в разы более продвинутой и мощной, чем предшественник.
За раз Роман сможет получать изображение сверхглубоких полей, размер которого будет в 100 раз превышать таковой у Хаббл, сообщает SlashGear. Первое такое изображение было получено в 1995 году в результате десятидневной непрерывной съёмки. Именно с её помощью учёным впервые удалось увидеть тысячи ранее неизвестных галактик.
Напомним, что специалисты NASA планируют запустить новый космический телескоп уже в 2025 году. Таким образом, новинка сменит легендарного предшественника спустя 35 лет после его старта.