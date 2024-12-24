Наука и технологии
Опубликовано 24 декабря 2024, 11:15
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Новый криптографический протокол решит проблемы обмена данными в энергетике

Новое решение
Ученые из IMDEA Software и Норвежского университета науки и технологий предложили новый криптографический протокол для обмена данными в сфере плавучих ветровых установок. Это решение обеспечит безопасный обмен информацией, гарантируя сохранение конфиденциальности и целостности данных, что крайне важно для развития отрасли.
Новый криптографический протокол решит проблемы обмена данными в энергетике

© Ferra.ru

Плавучая ветряная энергетика открывает огромные перспективы для добычи энергии в глубоководных районах, но обмен данными между участниками проекта, такими как компании и ученые, является серьезным вызовом.

Традиционные методы обмена данными, сертифицированные специализированными органами, часто не содержат важных подробностей, которые могли бы улучшить эффективность систем. Новый криптографический подход использует такие технологии, как доказательства с нулевым разглашением, что позволяет гарантировать безопасность и целостность данных без раскрытия лишней информации.

Протокол позволяет использовать методы, такие как протокол конфиденциального вычисления(MPC), для анализа зашифрованных данных, что гарантирует конфиденциальность, но позволяет обмениваться результатами таких анализов.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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