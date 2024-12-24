Новый криптографический протокол решит проблемы обмена данными в энергетике

Плавучая ветряная энергетика открывает огромные перспективы для добычи энергии в глубоководных районах, но обмен данными между участниками проекта, такими как компании и ученые, является серьезным вызовом.

Традиционные методы обмена данными, сертифицированные специализированными органами, часто не содержат важных подробностей, которые могли бы улучшить эффективность систем. Новый криптографический подход использует такие технологии, как доказательства с нулевым разглашением, что позволяет гарантировать безопасность и целостность данных без раскрытия лишней информации.

Протокол позволяет использовать методы, такие как протокол конфиденциального вычисления(MPC), для анализа зашифрованных данных, что гарантирует конфиденциальность, но позволяет обмениваться результатами таких анализов.