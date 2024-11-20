Наука и технологии
Опубликовано 20 ноября 2024, 21:59
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Новый литиевый композит в 3 раза увеличил срок службы батарей

И повысил безопасность аккумуляторов
Корейские ученые представили литиевый композит, который значительно увеличивает срок службы аккумуляторов. Этот новый материал может продлить эксплуатацию батарей в три раза по сравнению с традиционными литий-ионными аккумуляторами, улучшая как их долговечность, так и безопасность.
Новый литиевый композит в 3 раза увеличил срок службы батарей

© Ferra.ru

Исследование сосредоточено на решении одной из самых больших проблем современных аккумуляторов — неконтролируемом росте литиевых дендритов, которые могут привести к коротким замыканиям и даже взрывам.

Литиевый композит, разработанный командой ученых, стабилизирует рост лития, предотвращая образование этих опасных дендритов. Это открытие может значительно ускорить развитие новых типов батарей, таких как литий-металлические, литий-серные и литий-воздушные.

На данный момент в литий-ионных батареях в качестве анода используется графит, который не отличается высокой энергетической плотностью. Литий-металлические батареи, напротив, предлагают более высокую емкость, но сталкиваются с проблемой роста дендритов. Новый литиевый композит решает эту проблему, обеспечивая стабильный рост лития и улучшая транспортировку ионов.

Испытания показали, что новая технология не только увеличивает срок службы батарей более чем в три раза, но и ускоряет процесс зарядки на 20%.

Новый литиевый композит в 3 раза увеличил срок службы батарей

© Korea Research Institute of Chemical Technology

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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