Новый MacBook Air M4 получит тот же GPU, что и iPad Pro M4

Результаты тестирования нового MacBook Air появились в базе данных Geekbench 6. Согласно утечке, ноутбук получит 10-ядерный чип и 24 ГБ оперативной памяти. Новый процессор M4 выполнен по 3 нм техпроцессу TSMC, как и предшественник M3, но обещает повысить производительность и энергоэффективность.

В тесте Metal новый MacBook Air M4 набрал 55 516 баллов — это примерно тот же уровень, что и у iPad Pro M4. Для сравнения, предыдущее поколение MacBook Air с чипом M3 демонстрирует около 49 000 баллов.

Однако по графической мощности MacBook Air M4 уступает MacBook Pro M4, который набирает в том же тесте около 57 000 баллов. Это связано с тем, что MacBook Air и iPad Pro не оснащены активной системой охлаждения, из-за чего чипы снижают производительность при длительных нагрузках.