Новый материал для носимой электроники обеспечит стабильную беспроводную связь

Опубликовано 22 мая 2024, 23:17
1 мин.
Новый материал для носимой электроники обеспечит стабильную беспроводную связьПри движении
Специалисты из университетов Райса и Ханьянга создали новый материал, который деформируется подобно коже, сохраняя при этом стабильность сигнала в электронике. Исследование, опубликованное в Nature, рассказывает о разработке материала, который встроен в эластичный полимер и способен сохранять свои диэлектрические свойства при движении.
© Ferra.ru
Электронные устройства используют радиочастотные элементы, такие как антенны, для передачи и приема электромагнитных волн. Для стабильной связи необходимо, чтобы частота не изменялась, но при движении форма этих элементов может меняться, что приводит к потере сигнала. Встроенные в новый материал частицы способны компенсировать эти изменения, обеспечивая стабильную связь.
Исследователи утверждают, что этот материал может быть использован в носимых медицинских устройствах, мягкой робототехнике и высокопроизводительных антеннах. Такие технологии играют ключевую роль в медицине, позволяя наблюдать за пациентами и предоставлять им необходимую помощь.