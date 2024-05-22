Новый материал для носимой электроники обеспечит стабильную беспроводную связь

Электронные устройства используют радиочастотные элементы, такие как антенны, для передачи и приема электромагнитных волн. Для стабильной связи необходимо, чтобы частота не изменялась, но при движении форма этих элементов может меняться, что приводит к потере сигнала. Встроенные в новый материал частицы способны компенсировать эти изменения, обеспечивая стабильную связь.

Исследователи утверждают, что этот материал может быть использован в носимых медицинских устройствах, мягкой робототехнике и высокопроизводительных антеннах. Такие технологии играют ключевую роль в медицине, позволяя наблюдать за пациентами и предоставлять им необходимую помощь.