Новый материал из растений может заменить пластик в будущем

Строение тростника (его длинные и тонкие волокна) отлично дополняют прочный формовочный материал, сообщает Inverse. Вкупе с тем, что стаканы из мякоти и бамбука способны практически полностью разложиться под землей в течение 60 дней, именно растения могут в будущем выступить в качестве основного материала для создания одноразово посуды. Особенно учитывая тот факт, что для точно такого же разложения обычному пластику требуется около 450 лет.