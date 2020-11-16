Наука и технологии
Сегодня 17:03
Новый материал из растений может заменить пластик в будущем
Производство биоразлагаемой посуды — отличный способ не ухудшать экологическую обстановку
В сети появились данные о свежем открытии ученых из Северо-Восточного университета. Так, местным специалистам удалось создать новейшую биоразлагаемую упаковку из мякоти сахарного тростника.
Строение тростника (его длинные и тонкие волокна) отлично дополняют прочный формовочный материал, сообщает Inverse. Вкупе с тем, что стаканы из мякоти и бамбука способны практически полностью разложиться под землей в течение 60 дней, именно растения могут в будущем выступить в качестве основного материала для создания одноразово посуды. Особенно учитывая тот факт, что для точно такого же разложения обычному пластику требуется около 450 лет.
В качестве дополнительных плюсов нового материала ученые называют его низкую стоимость, потенциал масштабирования производства и легкость переработки.