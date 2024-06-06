Новый материал из Японии поможет обнаруживать повреждения инфраструктуры

Опубликовано 06 июня 2024, 22:49
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Новый материал из Японии поможет обнаруживать повреждения инфраструктурыОн светится
Японские ученые из Университета Тохоку разработали материал, который поможет выявлять повреждения инфраструктуры. Материал светится под воздействием механического давления, «запоминая» нагрузку на протяжении долгого времени.
Он наносится на поверхность сооружения и не требует сложного оборудования или постоянного мониторинга. Разработка поможет вовремя обнаруживать повреждения зданий и сооружений, предотвращая аварии и продлевая срок их службы.
После воздействия нагрузки материал начинает светиться, при этом интенсивность свечения зависит от силы давления. Для считывания информации о нагрузке достаточно посветить на материал фонариком и зафиксировать свечение с помощью камеры или датчика света.
Материал сохраняет информацию о нагрузке в течение длительного времени. Новый материал позволит снизить затраты на диагностику инфраструктуры и сократить количество специалистов, необходимых для ее проведения.