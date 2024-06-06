Новый материал из Японии поможет обнаруживать повреждения инфраструктуры

Он наносится на поверхность сооружения и не требует сложного оборудования или постоянного мониторинга. Разработка поможет вовремя обнаруживать повреждения зданий и сооружений, предотвращая аварии и продлевая срок их службы.

После воздействия нагрузки материал начинает светиться, при этом интенсивность свечения зависит от силы давления. Для считывания информации о нагрузке достаточно посветить на материал фонариком и зафиксировать свечение с помощью камеры или датчика света.

Материал сохраняет информацию о нагрузке в течение длительного времени. Новый материал позволит снизить затраты на диагностику инфраструктуры и сократить количество специалистов, необходимых для ее проведения.